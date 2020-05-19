1 milyonluk soygun yaptı! Paraları sosyal medyada paylaşınca yakayı ele verdi

Aksaray'da hırsızlık yapmak için girdiği evden 1 milyonluk vurgun yapan cezaevi firarisi Halil İbrahim A. (33), çaldığı paraları sosyal medyada paylaşınca yakayı ele verdi. 78 ayrı suçtan kaydı bulunan İbrahim A., yeri tespit edilerek bulunduğu evin çatısında saklanırken yakalandı.

Hacılar Harmanı Mahallesindeki bir evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Halil İbrahim A. olduğu belirledi. Sosyal medya hesapları takibe alınan şüpheli, sayfasından çaldığı paralar ile ziynet eşyalarının fotoğrafını paylaştı. Altınkaya köyünde bir evde olduğu tespit edilen şüpheli saklandığı çatıda yakalandı.

GAZETECİLERE SALDIRI

Sincan Cezaevi'nden geçen ocak ayında firar ettiği ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Halil İbrahim A., Aksaray Adliyesi’ne götürülürken, yakınları gazetecilere saldırdı.