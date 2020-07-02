Hava durumu 2 Temmuz 2020 tahminleri | Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporlarına göre 2 Temmuz Perşembe günü Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağış bekleniyor, yurdun kalanı ise güneş alıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Temmuz ayının ilk gününde Sıcaklık Ege, Akdeniz ve Güneydoğu’da 35-40 derece aralığında seyrediyor. Marmara’da ise 30-32 derecelerdeki sıcaklık nem ile beraber 35 derece ve üzerinde hissediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 2 Temmuz hava durumu raporu | İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Rize, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Ardahan ve Siirt çevreleri ile Hakkari’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, öğle saatlerinden iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevreleri ile Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, ilk saatlerde Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz’de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Akdeniz’de 1,0 ila 2,0m, Batı Akdeniz’in batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlı Rüzgar: Kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,75 ila 1,25m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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