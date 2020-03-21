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  3. Hava durumu (20-21-22 Mart 2020) Soğuğa ve yağışlara dikkat!

Hava durumu (20-21-22 Mart 2020) Soğuğa ve yağışlara dikkat!

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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21 Mart 2020 Cumartesi 08:20

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