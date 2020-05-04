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  3. Hava durumu (4 - 5 - 6 Mayıs 2020) Ülke genelinde yoğun yağış uyarısı!

Hava durumu (4 - 5 - 6 Mayıs 2020) Ülke genelinde yoğun yağış uyarısı!

Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde mayısın ilk haftasında yoğun yağış bekleniyor. İstanbul'da haftanın ilk günü hava durumu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatleri ile güdüze il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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04 Mayıs 2020 Pazartesi 08:46

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