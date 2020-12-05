Hava Durumu! Meteoroloji'den uyarı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat!
Aralık ayının ilk haftasını geri de bırakmamız kısa bir süre kala özellikle yurdun batı kesiminde sıcaklıkların 2 ilâ 4 derece arttığı gözlemlendi. Meteoroloji'den alınan son dakika bilgilerine göre Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte 5 Aralık hava durumu raporu..
Hava durumu bugün nasıl olacak? Yılın son ayına girdiğimiz günlerde hava sıcaklıkları bazı bölgelerde artış gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur’un doğu ve Isparta’nın güney kesimlerinin sağanak yağış gözlemlendi. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağışı var mı? İşte 5 Aralık Cumartesi hava durumu raporu haberimizde...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
5 ARALIK BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AYDIN °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BİNGÖL °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık