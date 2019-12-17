Hava durumu nasıl? 17 Aralık hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak? 17 Aralık hava nasıl olacak? sorusu ile bilgi edinmesine yol açıyor. Meteoroloji de bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini duyururken; pus ve sis uyarısında bulundu. Kuzey ve Batı kesimlerde sıcaklıklarda 2 ila 4 derece artış beklendiğini de duyuran kurum, görülebilecek sis ve pus hadisesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
ARALIK ORTASINDA BAHAR HAFTASI
Hava durumu tahmin haritalarına göre Türkiye adeta bahardan kalma günler yaşayacak. Birçok şehirde hafta boyu hava sıcaklıkları 10 derecenin üzerinde olacak, İstanbul’da 16 dereceyi bulacak sıcaklıklar, İzmir’de 18, Antalya’da ise 20 derece civarında seyredecek.
10 GÜN İÇİNDE SOĞUK HAVA SİSTEMİ GELİYOR
Küresel tahmin sistemi verilerine göre 26 Aralık’tan itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava sisteminin etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları hızla düşerken yılın son günlerinde yurdun büyük kısmında kar kendini gösterebilir. İstanbul’da ilk kar yağışının bu soğuk hava dalgasıyla yaşanması bekleniyor.
İSTANBUL YENİ YILA KARLA GİREBİLİR
26 Aralık’tan itibaren yurdu etkilemeye başlayacak soğuklar İstanbul’da da kendini gösterecek. Yılın son 3 gününde kar İstanbul’un gündemine girecek,
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 18°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
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