Hava durumu nasıl? 17 Aralık hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

ARALIK ORTASINDA BAHAR HAFTASI

Hava durumu tahmin haritalarına göre Türkiye adeta bahardan kalma günler yaşayacak. Birçok şehirde hafta boyu hava sıcaklıkları 10 derecenin üzerinde olacak, İstanbul’da 16 dereceyi bulacak sıcaklıklar, İzmir’de 18, Antalya’da ise 20 derece civarında seyredecek.

10 GÜN İÇİNDE SOĞUK HAVA SİSTEMİ GELİYOR

Küresel tahmin sistemi verilerine göre 26 Aralık’tan itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava sisteminin etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları hızla düşerken yılın son günlerinde yurdun büyük kısmında kar kendini gösterebilir. İstanbul’da ilk kar yağışının bu soğuk hava dalgasıyla yaşanması bekleniyor.

İSTANBUL YENİ YILA KARLA GİREBİLİR

26 Aralık’tan itibaren yurdu etkilemeye başlayacak soğuklar İstanbul’da da kendini gösterecek. Yılın son 3 gününde kar İstanbul’un gündemine girecek,

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 17°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 18°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 12°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 13°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli