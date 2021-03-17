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Hava isminin anlamı nedir, Hava ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Hava isminin anlamı; gökyüzü demektir. Bu içeriğimizde Hava isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Hava isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Hava isminin anlamı nedir, Hava ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Hava isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Hava ismi ne demek, Hava ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Hava isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Hava İsminin anlamı nedir? TDK Hava anlamı:

TDK'da Hava ismi hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı; meteoroloji ile ilgili olayların bütünü; görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik; müzik parçalarında tür; durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans; çekicilik; çevreyi kuşatan boşluk; sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz); müzik aletlerinden çıkan ses perdesi; tarz, üslup anlamlarında kullanılmaktadır.

Hava İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Hava ismi yer almamaktadır.

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Hava isminin kökeni:

Hava ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılan Hava isminde 73639 kişi bulunmaktadır.

Hava isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Hava isminin rengi:

Şeftali

Hava ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Hava isminin Harf Analizi Nedir ?

Hava ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

V : Devrimci/asi, farklı

A : Öncü, lider, mantıklı

Hava isminin Numerolojisi Kaçtır?

Hava ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H : 10

A : 1

V : 27

A : 1

= 39 Hava İsminin Numeroloji Toplamı 39’dir.

Hava ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Hava isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Hava isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

H: 8   A: 1   V: 4   A: 1 = 14

1 4 = 5 Kader sayısıdır

Hava isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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