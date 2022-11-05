Hava kirliliği had safhada! Uzmanlardan kritik açıklama: Azot dioksit seviyesi yükseğe çıkacak!

İstanbul'da devam eden hava kirliliği sonrası uzmanlar tarafından önemli açıklamalar ve uyarılar geldi.

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Hava kirliliği had safhada! Uzmanlardan kritik açıklama: Azot dioksit seviyesi yükseğe çıkacak! 1

İstanbul'da yüksek seviyelerde gözlemlenen hava kirliliği sonrası bu gece ve yarın için uzmanlar dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Azot dioksit seviyelerinin yükseğe çıkacağını bildiren uzmanlar, yüksek basıncın ve rüzgarsız havanın da bu durumu iyice etkileyeceğini söyledi.

Hava kirliliği had safhada! Uzmanlardan kritik açıklama: Azot dioksit seviyesi yükseğe çıkacak! 2

Yaşanan bu durum sonrası "İstanbul'da bu akşam, gece ve pazar sabah saatlerinde azot dioksit oranı çok yüksek seviyelere çıkıyor. Yüksek basınç var, rüzgar yok, kirlilik şehir üzerine çökecek. Astım hastaları için sıkıntılı hava. Ayrıca birçok insanda baş ağrısı da yapar. Temiz hava yok..." şeklinde açıklama yapıldı.

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