Hava kirliliği had safhada! Uzmanlardan kritik açıklama: Azot dioksit seviyesi yükseğe çıkacak!
İstanbul'da devam eden hava kirliliği sonrası uzmanlar tarafından önemli açıklamalar ve uyarılar geldi.
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