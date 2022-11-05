Hava kirliliği had safhada! Uzmanlardan kritik açıklama: Azot dioksit seviyesi yükseğe çıkacak!

Yaşanan bu durum sonrası "İstanbul'da bu akşam, gece ve pazar sabah saatlerinde azot dioksit oranı çok yüksek seviyelere çıkıyor. Yüksek basınç var, rüzgar yok, kirlilik şehir üzerine çökecek. Astım hastaları için sıkıntılı hava. Ayrıca birçok insanda baş ağrısı da yapar. Temiz hava yok..." şeklinde açıklama yapıldı.