Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Atilla Gülan'ın biyografisi...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Buna göre Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Atilla Gülan'ın biyografisi...

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Yüksek Askerî Şûra üyeleri ile bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Atilla Gülan ise merak konusu oldu. Peki, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Atilla Gülan'ın biyografisi...

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HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL ATİLLA GÜLAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, ATİLLA GÜLAN'NİN BİYOGRAFİSİ...

Toplantıda alınan kararın ardından, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan yeni Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

Atilla Gülan, 19 Ağustos 1959 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. 1980 yılında Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu.

2003 senesinde 5. Ana Jet Üssü Harekât Komutanıyken bindiği F-16 hızla yükseldi; tehlikenin üzerine Gülan, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle uçaktan atlamış ve birkaç saniye sonra uçak araziye çakılmıştır. Gülan, kazayı hasarsız atlatmıştır.

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2004'te tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2004-2006 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Proje Yönetim Daire Bașkanlığı, 2006-2008 arası 6. Ana Jet Üssü Komutanlığı yaptı.

2008'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2008-2009 arası Hava Harp Akademisi Komutanlığı, 2009-2011 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı, 2011-2012 arası Hava Teknik Okullar Komutanlığı, 2012-2013 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcılığı yaptı.

2013'te korgeneral rütbesine terfi etti. 2013-2015 arası Genelkurmay Lojistik Başkanlığı, 2015-2016 arası Hava Lojistik Komutanlığı, 2016-2017 arası Hava Eğitim Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2017'de orgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. 4 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda emekli olan Hasan Küçükakyüz'ün yerine Türk Hava Kuvvetleri komutanlığına getirildi.

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