İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri  Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ' nün Mahrem İmamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 2 yarbay,  4 yüzbaşı, 5 üsteğmen olmak üzere  14 şüpheli  hakkında gözaltı kararı verdi.  Gözaltına alınan  şüpheliler hakkında bu soruşturma nedeniyle geçici görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı.  Şüphelilerden  11’nin pilot olduğu bildirildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü  Organize Suçlarla Mücadele   Şube Müdürlüğünce  devam ediyor.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.