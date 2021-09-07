Hava sıcaklıkları bir artıyor bir düşüyor, o illerde ise sağanak tehlikesi sürüyor! Hava bugün nasıl olacak 7 Eylül 2021 Salı?
Hava sıcaklıklarının bir anda değişiyor olması vatandaşın nasıl önlem alacağı konusunda kafasının karışmasına neden oluyor. Peki Hava bugün nasıl olacak 7 Eylül 2021 Salı? İşte meteorolojinin bugünkü verileri...
Yurt genelinde bir anda aşırı sıcakların yaşandığı dönemde aniden havalar soğuyarak yerini sağanak yağışlara bıraktı. Vatandaş ise bugün nasıl bir havanın olacağını merak etmeye başladı. İnternet arama motorlarında hava bugün nasıl olacak 7 Eylül 2021 Salı? Soruları araştırılıyor. İşte meteorolojinin günlük verilerine göre il il hava durumu tahminleri...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 7 EYLÜL 2021 SALI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve kuzeyi zamanla çok bulutlu, Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı bultulu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Hatay'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık