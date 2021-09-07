Hava sıcaklıkları bir artıyor bir düşüyor, o illerde ise sağanak tehlikesi sürüyor! Hava bugün nasıl olacak 7 Eylül 2021 Salı?

Yurt genelinde bir anda aşırı sıcakların yaşandığı dönemde aniden havalar soğuyarak yerini sağanak yağışlara bıraktı. Vatandaş ise bugün nasıl bir havanın olacağını merak etmeye başladı. İnternet arama motorlarında hava bugün nasıl olacak 7 Eylül 2021 Salı? Soruları araştırılıyor. İşte meteorolojinin günlük verilerine göre il il hava durumu tahminleri...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 7 EYLÜL 2021 SALI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve kuzeyi zamanla çok bulutlu, Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı bultulu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı bulut lu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Hatay'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık