Havai fişek patlaması sonucu yaralanan Elabdellaou'dan G.Saray'a kötü haber!

Yılbaşı gecesi havai fişek patlaması sonucu yaralanan Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a kötü haber geldi.

Patlama sonucu görme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve 18 gündür hastanede tedavi gören Omar Elabdellaoui'nin Mayıs'a kadar hastanede kalacağı belirtildi.

ELABDELLAOUİ, ÇOCUKLARINI EĞLENDİRMEK İSTERKEN YARALANDI

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.