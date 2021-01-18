Rusya'da çığ felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayıpBakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: Çarşamba gününe kadar sürecekAmerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yanlısı silahlı gruplar toplanmaya başladı!Havai fişek patlaması sonucu yaralanan Elabdellaou'dan G.Saray'a kötü haber!Davul zurna eşliğinde tahliye oldu! Sosyal medyada Osman Çur'un tahliyesine tepkiTwitter hesabında paylaştı! Mesut Özil'den galibiyet paylaşımıOsman Çur kimdir? | Osman Çur Tutuklansın paylaşımlarının nedeni ne?Neslihan Atagül hasta mı? | Sağlık durumu nasıl? | Neslihan Atagül ne hastası?Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçında 4 golGeçirgen bağırsak sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? | Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi
İstanbul-2 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Havai fişek patlaması sonucu yaralanan Elabdellaou'dan G.Saray'a kötü haber!

Havai fişek patlaması sonucu yaralanan Elabdellaou'dan G.Saray'a kötü haber!

Yılbaşı gecesi havai fişekin patlaması sonucu gözünden yaralanan ve 18 gündür tedavi gören Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin tedavisinin Mayıs'a kadar hastanede süreceği öğrenildi.

Havai fişek patlaması sonucu yaralanan Elabdellaou'dan G.Saray'a kötü haber!

Yılbaşı gecesi havai fişek patlaması sonucu yaralanan Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a kötü haber geldi.

Patlama sonucu görme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve 18 gündür hastanede tedavi gören Omar Elabdellaoui'nin Mayıs'a kadar hastanede kalacağı belirtildi.

ELABDELLAOUİ, ÇOCUKLARINI EĞLENDİRMEK İSTERKEN YARALANDI

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
HABERE YORUM KAT