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  3. Havalandırma ızgarasını kullanarak 12 kez hapisten kaçtı!

Havalandırma ızgarasını kullanarak 12 kez hapisten kaçtı!

Senegal'de bir cezaevinde yatan Baye Modou Fall, 12'inci kez hapisten kaçmayı başardı. Bir Televizyon kanalına konuşan Fall, gece veya gündüz cezaevinden kaçabildiğini dile getirdi.

Havalandırma ızgarasını kullanarak 12 kez hapisten kaçtı!

Senegal'de cezaevinden kaçan Baye Modou Fall, 12. kez cezaevinden kaçmayı başardı. Ardından bir TV kanalına konuşan Fall, havalandırma ızgarasını kullanarak hapisten firar edebildiğini söyledi.

CEZAEVİNDEN KAÇTIKTAN SONRA TV KANALINA ÇIKTI

Senegal'de cezaevinden kaçmaları ile meşhur olan Baye Modou Fall 12. kez cezaevinden kaçtı. Dakar'daki cezaevinden kaçtıktan sonra TV kanalına çıkan adam, dava süreci ağır ilerlediği için kaçtığını ve duruşma günü belirlenene kadar cezaevine dönmeyeceğini söyledi.

Havalandırma ızgarasını kullanarak 12 kez hapisten kaçtı!

''GÜNDÜZ VEYA GECE HER ZAMAN KAÇABİLİYORUM''

Cezaevinden kaçmayı nasıl başardığını da anlatan Fall, hücrede bulunan havalandırma ızgarasını kırdıktan sonra boşluktan kaçtığını dile getirerek, "Gündüz veya gece cezaevinden her zaman kaçabileceğimi biliyorum" dedi.

Havalandırma ızgarasını kullanarak 12 kez hapisten kaçtı!

MALİ SINIRINA YAKIN BİR KÖYDE YAKALANDI

Perşembe günü ülkenin Mali'yle sınırına yakın bir köyde yakalanan Fall, geniş güvenlik önlemleri alınarak Dakar'daki cezaevine gönderildi. İnsan hakları savunucuları, ülkede çok sayıda mahkumun dava süreci için çok uzun süre bekletildiğini ve bu durumun cezaevlerinin haddinden fazla kalabalık olmasına neden olduğunu belirterek soruna çare bulunmasını istiyor.

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