Havalar ısındı, kene kabusu geri döndü! Kene artışı endişelendiriyor

Sıcak havalarla birlikte kene vakaları yeniden yükselişe geçti. Konu hakkında uyarılarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, kenelerin popülasyonunda endişe verici artış yaşandığını belirtti.

"KENE VAKALARINDA SON ZAMANLARDA CİDDİ ARTIŞ YAŞANIYOR"

Halk sağlığı uzmanı Çetin, kene vakalarında son zamanlarda ciddi bir artış olduğunu ifade etti. KKKA hastalığının ise Sivas, Yozgat, Çorum, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan bölgesinde yoğunlukla görüldüğünü ifade etti.

KKKA vakalarına dair bilgiler paylaşan Çetin, 2020 yılında 2019'a göre yaklaşık yüzde 30-40 artış olduğuna işaret etti. Çetin, "Bu yıl ise geçen yıla oranla bizim verilerimize göre, en az yüzde 40-50 artış var. Şu ana kadar (bu yıl) Sivas'ta 200'e yakın vakamız oldu. İki servisimizin tamamı da dolu durumda. Maalesef 9 vatandaşımız da hayatını kaybetti." dedi.

Çetin, vakalar hakkındaki gelişmeleri takip ettiklerini vurgulayarak, "Buna yakın vaka sayıları Yozgat, Tokat ve Çorum'da var. Ülkenin genelinde özelikle KKKA hastalığının yoğun olarak görüldüğü Çorum, Yozgat, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan'ın kuzeyi, Gümüşhane ve Giresun'un güney bölgelerinde maalesef kene popülasyonunda çok ciddi artış var." ifadelerini kullandı.

"YABANİ HAYVANLARDA BULUNUYOR"

Uzman isim kenelerin yabani hayvanlarda özellikle de domuz, tilki, tavşanlarda bulunduğunu, bunların kanını emerek KKKA hastalığını yaydığını anlattı. Çetin, son zamanlarda yerleşim yerleri yakınlarında yabani hayvanların görülür olmasının riski artırdığını vurguladı.

Çetin, kene vakalarının en çok tarım ve hayvancılıkla uğraşanlarda görüldüğünü söyleyerek şunları kaydetti: "Bu nedenle de ölümlerde bir artış var. Çok dikkat etmek lazım, son iki yıldır tabiattaki kene sayısında çok ciddi bir artış var. Özelikle vahşi hayat ile komşuluğu olan illerimizde, köylerimizde ve yerleşim alanlarında kene popülasyonu geçen yıllara göre 4-5 kat daha arttı. Geniş arazide kene sayısını azaltmak için herhangi bir yöntem yok. Mutlaka ahırlarda hayvanların üzerinde gelen kenelerin o gün ilaçlanarak bertaraf edilmesi gerekiyor. Kenelerin düşmanlarının tabiatta çoğaltılması gerekiyor. Kovid-19 da KKKA da zoonotik bir hastalık. İkisi de hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Buna yönelik bilgi birikiminin ve ülkeler arasındaki iş birliğinin mutlaka artırılması gerekiyor."