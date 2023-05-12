Havale Nedir? Yüksek Ateş Havale Belirtileri Neler? Ne Yapmak Gerekir

Çocuklarda ve yetişkinlerde sağlığın bozulması ve yüksek ateş sonucu havale meydana gelebilmektedir. Son derece tehlikeli olan havale nedir? Yüksek ateş havale belirtileri neler? Ne yapmak gerekir? İşte yüksek ateş ve havale nedenleri…

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Havale Nedir? Yüksek Ateş Havale Belirtileri Neler? Ne Yapmak Gerekir

Havale, genellikle gebelerde ve küçük yaşta olan bireylerde oluşan çırpınmalı ve bazen de ateşli bir hastalıktır. Ateşli bir hastalık sebebi ile vücut sıcaklığının 38.5 derecenin üstüne çıkması halinde ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Nöbet durumunun ortaya çıkması ile havale ortaya çıkar. İşte, yüksek ateş havale belirtileri neler?

Yüksek Ateş Havale Belirtileri Neler?

Yüksek ateşin havaleye neden olduğu ateşli havaleler, genellikle çocuklarda görülen bir durumdur. Bu durumda, çocuk ani bir şekilde ateşli bir nöbet geçirir. Belirtiler arasında ateşin hızla yükselmesi, titreme, kas sertliği, bilinç kaybı, bayılma, kas seğirmeleri ve bazen de vücutta kısa süreli sallantılar veya kasılmalar yer alabilir. Havale anında çocuk sakinleştirilmeli, yanlışlıkla yaralanmalara karşı güvende tutulmalı ve hemen bir sağlık uzmanından yardım alınmalıdır. Ebeveynler, çocukların ateşini düzenli olarak kontrol etmeli, ateşi yükseldiğinde tıbbi yardım almalı ve gerektiğinde tedaviye başvurmalıdır.

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Yüksek Ateş Ve Havalede Ne Yapmak Gerekir?

Yüksek ateş ve havale durumunda yapılması gerekenler şunlardır: Sakin olun, çocuğu düşmeyecekleri bir yere yatırın, etrafı temizleyin. Ağız içine bir şey koymayın. Nefes almasını engellemeyin. Nöbet süresini izleyin. Yüksek ateşle birlikte havale geçiren bir çocukla karşılaşıldığında yapılması gerekenler şunlardır: İlk olarak, sakin olmak ve çocuğu rahatlatmak önemlidir.

Çocuğu düşmeyeceği bir yere yatırın ve etrafındaki sert veya keskin nesneleri kaldırın. Ağız içine bir şeyler koymayın. Çocuğun nefes almasını engellemeyin. Nöbetin süresini izleyin ve not edin. Hemen bir sağlık uzmanına başvurun. Havale sona erdikten sonra çocuğu yan çevirerek kusmasını önleyin. Eğer daha önce hiç havale geçirmediyse, doktorunuzla görüşerek altta yatan nedeni belirlemek için gerekli tetkikleri yaptırın ve tedaviye yönelik talimatları izleyin.

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Havale geçirme belirtileri nelerdir?

Bilincin gitmesi, gözlerin kayması gibi korkutucu belirtilerle etkisini gösteren havale, doğru müdahale ile korkulacak bir durum değildir. Hastayı nöbet sırasında çeşitli sakatlanmalardan korumak büyük önem taşır. Havale belirtileri kusma, idrar kaçırma ve nefes kesilmesi gibi durumlarla kendini gösterebilir.

Havale ne zaman tehlikelidir?

Ateşli havaleler 30 dakikadan daha uzun sürmedikçe kalıcı bir hasara, sakatlığa neden olmamaktadır. Ateşli havale geçiren hastaların %2'sinde 6 yaşından sonra epilepsi gelişim riski bulunmaktadır.

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