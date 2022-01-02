Havsa ne demek, TDK'ya göre Havsa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Havsa ne demek? Havsa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Havsa kelimesi. Peki Havsa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Havsa nedir, Havsa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAVSA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Havsa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Havsa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Edirne iline bağlı ilçelerden biri

