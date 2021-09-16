Havuz tesisindeki ihmalkarlık 5 kişiyi hastanelik etti! Klor borusu patladı, havuzdakiler canını zor kurtardı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Esenler Spor Kompleksi'nde meydana gelen olayda havuza akıtılan klorları ileten boru patladı. Saat 22.00 civarında meydana gelen olayda içeride bulunan 5 kişi, havuza fazla klor akması sonucunda zehirlendi. Gözlerinde ve boğazlarında yanma hisseden sporcular durum fark edilince apar topar bir şekilde havuzdan çıkarılan kişiler hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride incelemede bulunan itfaiye ekipleri klor sızıntısı olduğunu tespit ederek, spor kompleksinde bulunanları tahliye etti. Sağlık ekipleri de özel kıyafetler giyerek klor gazından etkilenen sporcu Oğuzhan A., Halil A., Eren Ç., Zekai Y. ile spor kompleksi sorumlusu Mesut Cihan G.’ye ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"ERKEN ÇIKMASAK DAHA KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİRDİ"

Olaya tanıklık eden Umut Sevgin, yaşananlarla ilgili olarak, "Şu anda bu kadar arkadaşımız mağdur. Klor borusu patladı nasıl bir amatörlük ben anlamadım. Bu kadar insanın canı sıkıntıda. Erken çıkmasak daha kötü şeyler olabilirdi. Biz içerideydik. Arkadaşlarımızı gördükten sonra girmedik havuza. Biz hemen çıktık ama arkadaşlarımızın durumu çok kötü. Boru patlamış havuzda ilk önce bir şey yoktu. Ama sonradan göz yanmaları, boğaz yanmaları, herkes öksürmeye başladı. Ondan sonra birileri geldi dışarıya attı herkesi” ifadelerini kullandı.

Klordan etkilenen sporculardan birinin yakını da, "Yeğenim havuzda yüzerken zehirlendiğini söylediler. Şu anda acil hastaneye kaldırıyorlar. Şu anda doktorların söylediğine göre durum iyi" şeklinde konuştu.