Hayalılar Derneği İstanbul'da toplanarak önemli kararlar aldı

Eskice ( Yukarı haya) Çataltepe ( Aşağı haya) olarak yaklaşık 22 akrabadan ve 3 bin nufuslu iki köyden oluşan dernek İstanbul Pendik’te faaliyet göstermekte olan derneğin lokalinde yapılan kahvaltılı toplantıya dernek üyelerinin yoğun katılım sağladığı gözlendi.

Yapılan toplantıda derneği daha iyi hizmetler verebilmesi ve yaşatılabilmesi için gelirlerin daha fazla nasıl artırılacağı, dernek giderlerinin nasıl karşılanacağı tartışıldı. Toplantıda derneğin kısa zaman içerinde kendine ait bir yere sahip olunması için uygun yer ve şartlarda bir yerin satın alınması yönünde fikir birliğine varıldı.

Ayrıca eski dernek başkanı Süleyman Durmuş oğlu başkanlığında daha önce kurulan cami yaptırma derneği ile birlikte köyde bulunan eski caminin yıkılarak yerine yeni cami yapma projesi hakında üyelere bilgi verdi.

İkizdere Hayalılar Derneği Başkanı Yaşar Sancak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Köylülerimizle birlikte derneğimizin güncel sorunları, derneğimize ve köylülerimize ait bir merkez kazandırılması hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Toplantımıza katılarak gerek fikri ve gerekse de merkezimiz olarak yeni bir yer alınabilmesi yönünde bir tasarrufta bulunulması durumunda gerekli maddi katkıyı sağlayacağını ifade eden tüm köylülerimize teşekkür eder, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Köyümüz İkizdere’nin uzak fakat güzel bir köyüdür. Kışın kar dolayısıyla kapalı olan köyümüz yaz mevsiminde çok göç alıyor. Köyde hayvancılık çok az, Balımız Anzer Balı kalitesinde olan HAYA Balının üretim ve tanıtımını daha iyi yapacağız"