"Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen kadını bıçaklayan liseliye 5 yıl hapis cezası
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde, "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu bir kadını bıçaklayarak ağır yaralayan liseli 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde, "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu bir kadını bıçaklayarak ağır yaralayan liseli 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KKTC'nin Girne kentinde geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan akıl almaz cinayetin davası sonuçlandı. "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu 49 yaşındaki Elmeryy Sanchez'i 7 yerinden bıçaklayıp ağır yaralayan 17 yaşındaki T.K 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
T.K. polise verdiği ifadesinde, "Bu sabah karşıma ilk çıkan kişiyi öldürmeye karar verdim ve sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim" demişti.
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|ADAY
|ALINAN OY
|OY ORANI
|2014 ALINAN OY
|2014 OY ORANI
|ALTINÖZÜ
|MEHMET YÜKSEK
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|260
|%0.86
|DÖRTYOL
|MURAT KARAKOYUN
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|622
|%0.95
|HASSA
|MUSTAFA YAVŞALAK
|0
|%0
|448
|%1.53
|İSKENDERUN
|HALİL ÇELİK
|0
|%0
|731
|%0.62
|KIRIKHAN
|ATİLA EROL
|0
|%0
|1.567
|%2.63
|REYHANLI
|ZABİT ÇELİK
|0
|%0
|481
|%1.16
|SAMANDAĞ
|HALİL İSMAİL ÖNAL
|0
|%0
|66
|%0.11
|YAYLADAĞI
|SERKAN OĞUZ UĞRAŞ
|0
|%0
|132
|%0.81
|ERZİN
|MUSTAFA ERTAÇ
|0
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|118
|%0.49
|BELEN
|ZEKERİYA EĞE
|0
|%0
|172
|%0.93
|KUMLU
|UĞUR URAL
|0
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|47
|%0.67
|ANTAKYA
|FAHRİ SERDAR ÖZAL
|0
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|1.800
|%0.95
|DEFNE
|ADNAN MANSUROĞLU
|0
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|53
|%0.07
|ARSUZ
|ORHAN KAYA
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