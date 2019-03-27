İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen kadını bıçaklayan liseliye 5 yıl hapis cezası

"Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen kadını bıçaklayan liseliye 5 yıl hapis cezası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde, "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu bir kadını bıçaklayarak ağır yaralayan liseli 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen kadını bıçaklayan liseliye 5 yıl hapis cezası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde, "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu bir kadını bıçaklayarak ağır yaralayan liseli 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KKTC'nin Girne kentinde geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan akıl almaz cinayetin davası sonuçlandı. "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan geçen Filipin uyruklu 49 yaşındaki Elmeryy Sanchez'i 7 yerinden bıçaklayıp ağır yaralayan 17 yaşındaki T.K 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

T.K. polise verdiği ifadesinde, "Bu sabah karşıma ilk çıkan kişiyi öldürmeye karar verdim ve sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim" demişti.

İLÇEADAYALINAN OYOY ORANI2014 ALINAN OY2014 OY ORANI
ALTINÖZÜMEHMET YÜKSEK0%0260%0.86
DÖRTYOLMURAT KARAKOYUN0%0622%0.95
HASSAMUSTAFA YAVŞALAK0%0448%1.53
İSKENDERUNHALİL ÇELİK0%0731%0.62
KIRIKHANATİLA EROL0%01.567%2.63
REYHANLIZABİT ÇELİK0%0481%1.16
SAMANDAĞHALİL İSMAİL ÖNAL0%066%0.11
YAYLADAĞISERKAN OĞUZ UĞRAŞ0%0132%0.81
ERZİNMUSTAFA ERTAÇ0%0118%0.49
BELENZEKERİYA EĞE0%0172%0.93
KUMLUUĞUR URAL0%047%0.67
ANTAKYAFAHRİ SERDAR ÖZAL0%01.800%0.95
DEFNEADNAN MANSUROĞLU0%053%0.07
ARSUZORHAN KAYA0%057%0.13
PAYASRECEP BAYSAL0%07.340%31.87

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.