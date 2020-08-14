Hayaltepe Sosyal Tesisi yakın zamanda vatandaşların hizmetine girecek!

Deniz manzarası ve konumuyla görenlerin ilgi odağı olan Hayaltepe Sosyal Tesisi, yapımının bitimine az bir süre kaldı. Tesis konforu lezzeti ve kalitesiyle şimdiden halkın beğenisini kazanıyor.

Pendik Belediyesi yeni bir sosyal tesisi daha Pendiklilere kazandırıyor. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Hayaltepe Sosyal Tesisi’nde artık son hazırlıklar yapılıyor. Çınardere Mahallesi’nde Pendikspor Tesisleri’nin hemen yanına yapılan tesis, tamamlandığında eşsiz deniz manzarası ve havadar konumuyla misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Tesis konumunun yanı sıra iç mekânıyla da dikkat çekiyor. Ferah bir ortama sahip olan tesis 165 kişi kapasiteli kapalı alan ve 800 m² açık teras alanına sahip.

PENDİK'E 6. SOSYAL TESİS

Pendik Belediyesinin kente kazandırdığı halihazırda 5 sosyal tesis bulunuyor. Hizmete sunulan sosyal tesisler; konforu, lezzeti ve kalitesiyle beğeni topluyor. Yıllardır Pendiklilere kapalı olan Güzelyalı Sahilinde 2013 yılında sosyal tesis kurarak halkın hizmetine sunan Pendik Belediyesi, ardından PenCR markası altında dört sosyal tesisi daha şehre kazandırdı. PenCR Sahil, PenCR Çarşı, PenCr Köfte ve PenCR Bahçe kısa sürede vatandaşların yeni buluşma adresleri oldu. Hayaltepe Sosyal Tesisi, Pendik Belediyesinin 6. sosyal tesisi olacak.