Hayat arkadaşının mezarı başında cansız bedeni bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta yaptıkları araştırmada bir kişiyi yerde hareketsiz bir şekilde silahla vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Tayfun Şikol (60) olduğunu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şikol’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Tayfun Şikol’un, bir sene önce vefat eden eşi Kadriye Şikol’un mezarı başında silahla hayatına son verdiği öğrenildi.