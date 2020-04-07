Hayat Eve Sığar Uygulaması nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüse karşı alınan kararlar ve son gelişmeleri duyurması sonrası internette araştırılma yapılmaya başlandı. Peki Hayat Eve Sığar Uygulaması nedir? | Hayat Eve Sığar Uygulaması nasıl indirilir? | Korona takip uygulaması ne işe yarar? Ayrıntılar haberimizde...

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?

Bakan Koca önderliğinde koronavirüs ile mücadelede son durumu görüşmek için Korona Virüs Bilim Kurulu ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası basın açıklaması düzenleyen Bakan Koca, salgında gelinen son noktanın altını çizerek değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Koca'nın Hayat Eve Sığar uygulaması ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“Koronavirüs testi pozitif çıkıp tedavisi evde devam eden vatandaşlarımız Hayat eve sığar uygulamasını indirmek zorunda. Biz bu uygulama üzerinden koronavirüs hastalarını takip edeceğiz. 3 GSM operatörü bu konuda bir çalışma yapıyor. Yakında bu çalışma uygulamaya geçecek. ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması ile hastalar gözetim altına alınacak, uygulamayı indirmek zorunlu olacak. Eğer hasta karantina tedbirlerine uymazsa güvenlik güçleri devreye girecek."

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

"Taramayı yoğun yaptığımız dönemde vaka sayısında oran bazlı düşüş oluyor. Vakalarımızı ve temasta olanları takip etmek ve vakaların özellikle izole olmalarını sağlamak için bir çalışma yaptık. Bu 3 operatör ve BTK’nın içinde olduğu bir tablo. Önümüzdeki 3 gün içinde devrede olacak. Bir aplikasyon geliştirildi.

Bu hastalarımız aplikasyonu indirmek zorundalar. Hem takip edilecek hem de durumlarını anlık görecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Evde izole olmasını hatırlatan bir sistemden bahsediyorum. Bununla ilgili açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılmış olacak. İnsanlık nice büyük tehlikelerin hakkından geldi. Burada da başarıya ulaşacağız. Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar kazanmasını bekliyoruz. Herkes kurallara uysun, emin olun bu hasarı en aza indireceğiz”

KORONA TAKİP UYGULAMASI NE İŞE YARAR?

Koronavirüs vakalarının geliştirilen uygulama ile evde takibi, hareketliliği ve dışarı çıkıp çıkmadığını rahatlıkla görülebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından son 24 saat içindeki güncel verilere dair açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

Koronavirüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgında mücadele yeni bir aşamaya geçtik. Artık 83 milyon insan olarak her birimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız, aynı hassasiyeti göstermek zorundayız.

Şu anda salgının etkin seyrettiği İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurt dışı gidiş gelişlerin, sosyal temasın olduğu şehirlerdir.

Tüm Türkiye’de ise 20 yaş altı gençlerimiz ve 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talimatımız var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerde kaderimizi çok etkileyecektir.

Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur.

83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon kuralını hayat tarzı haline getirmesi gerekmektedir. Başka seçeneğimiz olduğu söylenemez.

Bu seçeneğin çok kolay olduğunu vurgulamak isterim. Mücadelede iki taraf var. Biri virüstür diğer taraf biziz. Hepimizi eşit derecede ilgilendiren, tehdit eden virüse karşı güç birliği içinde olmamız gerekiyor.

Bu tehdit bugün bazı devletlerin bile birbirine karşı tutumunu değiştirdi. Şimdi dayanışma içinde olma, insan sağlığını korumak için özverili olma, tedbirli olma, işbirliği yapma zamanıdır.

Hepimizin çabası herhangi birimiz içindirdi. Ortak payda insanın sağlığı, kutsiyetidir.

Dünyada ilk ciddi tedbirlerin alınmaya henüz başlanmadığı günlerde dünyada örneği olmayan yapılanmalara gittik.

Bilim Kurulu yöntemli mücadele yürütmemize katkı verdi. Tavsiye kararları ulusal politikalara rehberlik etti.

Mücadelenin kapsamı genişlemiş durumda toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olmak için ihtiyaçlar ortaya çıktı. Toplum Bilimleri Kurlu adını verdiğimiz yeni bir kurum oluşturduk. Bu uygulama salgınla mücadelede bir ilktir. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan Toplum Bilim Kurulu’nun hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizde önemli bir bilgi birikimi oluşmuş durumda. Konu bilim dünyası için yenidir. Bilgiler süreç içinde değişime uğramaktadır.

Çin’den gelen ilk veriler sadece yaşlıları daha çok tutan hastalık gibi bir izlenim bırakmıştı. Şu anda her yaşta olağanüstü bulaşan bir virüsle karşı karşıyayız.

Bütün bu risklere karşı çözüm izolasyondur. Bugün için sağlıklı, geçerli tek hayat tarzıdır.

Şüphelilerin taranması konusunda önemli gelişme göstermiş durumdayız. Günlük test sayısının önümüzdeki haftalarda 30 bine ulaşmasını planlıyoruz.

Doğal olarak test sayısı artında pozitif vaka sayısı artmaktadır. Temas zincirini geriye doğru tarıyor diğer vakaları saptamaya çalışıyoruz.

Hastalığın seyrinde akciğer tutulumu, solunum yetmezliği en dikkat çeken tablolardan.

Bu hastalarımıza olabildiğince erkenden tedavi uyguluyoruz. İlerleyişi durduramazsak tedaviyi yoğun bakım şartlarında devam ediyoruz.

Son günlerde akciğere geçme safhasında ilerleme sağladık.

Bugünkü vaka sayısı 3892, can kaybı 725

Bugünkü test sayımız 20 bin 23. Bugünkü vaka sayımız 3 bin 892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu.

Bütün tedbirlerimize rağmen virüs bulaşmaya devam ediyor, bunu kontrol altına almak zorundayız.

Temastan kaçının sosyal mesafeyi koruyun.

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 725.

Yapılan test sayıları her geçen gün artıyor, 20 bini geçiyor. Pozitif çıkan vaka sayısını da yüzde 22’den yüzde 15’e kadar düştüğünü görüyoruz.

Tüm dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerda virüs daha fazla görülüyor. Ayrıca ağırlık vakaların görüldüğü yaş aralığı 20 ila 65 yaş arası. Burada 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde dağılım daha dengeliydi.

Yasayla birlikte bu durum düştü. Yani tedbirlerin sonuç verdiğini görüyoruz. Bu vakaların görülme oranının düştüğünü gösteriyor.

Vakaların zatürreye dönme oranlarında, 24 Mart’tan itibaren bugüne kadar zatürreye dönme olasılığı her geçen gün giderek azalıyor. Bu bizim açımızdan önemli.

Hastalığın seyrinde öncelikle klinik bulgular, sonra zatürre ve solunum sıkıntısı kendisini gösterir.

Ne kadar buna geçişi azaltabilirsek, tedavide başarı oranımızın o kadar artacağını biliyoruz. Özellikle 24 Mart’tan itibaren düştüğünü görüyoruz, zatürreye geçişi azaltmış olduk. Erken ilaç tedavisinin ve hasta bakımımızın burada önemli olduğunu, büyük bir payı olduğunu görüyoruz.

İstanbul’da iki tane bin yataklı, daha doğrusu her bir odaya bir yatak olmak üzere bin odalı hastane planlanıyor. Birisi Atatürk havalimanında, birisi Sancaktepe’de.

Sancaktepe’deki bizim şehir hastanesi olarak planladığımız bölgemiz. Pandemi sonrası devre dışı kalacak şekilde düşünmedik bu hastaneleri.

Tek katlı, içinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım ünitesi olan hastaneler olarak planladık. Yani kalıcı, daha sonraki süreçte benzer ya da farklı amaçlarla kullanılacak hastaneler olacak. Türkiye’nin değişik yerlerinde de planlamayı düşünü

Yoğun bakımlardaki doluluk oranlarımız yüzde 62-63’ü geçmedi.

Bizde daha stabil giden, artış oranlarının düştüğü ve önümüzdeki iki haftanın kritik geçeceği bir süreçle karşı karşıyayız. Bu hastanelerin geçici değil, kalıcı olarak planladığımızı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bunu böyle arzuladığını belirtiyorum.

İstanbul, Ankara İzmir, Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli’ndeki dağılımları gösteren tablo Özellikle illerimizde bu verilerle bölgesel karantina uygulamaları daha kolay oluyor.

Cinsiyet dağılımını gösteren tabloda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde virüs daha çok görülüyor.

Vakaların izole olduklarını görmek üzere bir çalışma yapıldı. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde devreye girmiş olacak. Bir uygulama geliştirildi hatalar bunu indirmek zorunda.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ATAMA MÜJDESİ

(Sağlık çalışanları için) Yeni bir atama sürecini başlattık, önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç sonuçlanmış olacak.

BAKAN KOCA AÇIKLADI: BİNER YATAKLI 2 HASTANE YAPILACAK

İstanbul'da 2 tane bin yataklı hastane oluşturulacak. Tek kişilik bin odalı bir hastaneden bahsediyoruz. Bu iki hastaneye prefabrik, pandemi sonrası devre dışı olacak şekilde düşünmedik. İçinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek şekilde tasarladık.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu. Bununla ilgili yer yer denetimler yapılacak.

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE ÜCRET ALINAMAZ"

Yoğun bakımdaki hastalarımızdan özel ve devlet hastaneleri hiçbir şekilde ücret alınamaz. Bununla ilgili takibimiz de devam ediyor.

Bakan Koca'nın "Toplum Bilimleri Kurulu" ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Bugün mücadelenin kapsamı genişlemiş durumda. Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olabilmek için farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bu amaçlar Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul toplumsal öneriler getirecek. Toplum olarak, aile, bireyler olarak nelerden kaçınmamız gerektiği teklifler oluşturacak.

İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan Toplum Bilimleri Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye'de bugün itibarıyla toplam 228 bin 868 test yapıldığını ve koronavirüs vaka sayısının 34 bin 109'a olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla." ifadelerini kullandı. Ardından da Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaştı.

HARİTADAKİ RENKLERİN ANLAMI NEDİR?

-Mavi renkler testler

-Mor renkler ikinci test

-Yeşil renkler vaka

-Kırmızı renkler ölüm

İSTANBUL'DAKİ YOĞUNLUK HARİTASI:

ANKARA'DAKİ YOĞUNLUK HARİTASI:

İZMİR'DEKİ YOĞUNLUK HARİTASI:

KOCAELİ'DEKİ YOĞUNLUK HARİTASI

SAKARYA'DAKİ YOĞUNLUK HARİTASI

ZONGULDAK'TAKİ YOĞUNLUK HARİTASI