Hayat hikayesi yürek yaktı! El birliğiyle pavyonlara itilen Melis Algan, yaşadıklarını bir bir anlattı!​​​​​​​

Melis Kırıkkale'de yoksul bir ailede 4 kardeşiyle birlikte dünyaya gelmiş çocuklardan biridir.

Bana Göre Tv'deki Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu 'Katarsis X-TRA' adlı programın konuğu olan Melis Algan anlattığı trajedi dolu hayatıyla izleyenleri hüzne boğdu.

Annesinin kendisini doğurduğunda 14 yaşında olduğunu belirten Melis, "Annem en ufak şeyde şiddet uygulardı. 7 yaşında ben yemek yapıyordum, temizlik yapıyordum ama yaptıklarımdan memnun olmuyordu. Annem bizi üstümüz kirlenecek diye dışarı çıkartmazdı. Erkek kardeşimle dışarıda oynayan çocukları seyrederdik." şeklinde kendini ifade etti.

"AİLEMİ DEĞİL ALEMİ TERCİH EDERİM"

Ailesiyle birlikteyken sıkı bir kısıtlanma içinde olduğunu söyleyen Melis, "Ailemdense alemi tercih ederim. Aslında bu hayatı bırakıp ailemin yanına gitmek çok istedim ama bizim öyle bir sülalemiz var ki eve gelmek, sanki cehenneme düşmek gibi. Ben parayı seven biri değilim. Bu hayatta hep huzur, mutluluk, sağlık, bir de çocuk istedim. Çünkü annemin bana veremediği o şeyi ben evlatlarıma vermek istedim." dedi.

Melis'in gerçekleştirdiği evlilik sonucu 2 çocuğu dünyaya geldi. O zamanlarla ilgili olayları genç kadın şöyle anlattı;

"Sevmediğim biriyle bir evlilik yaptım, mutlu bir birlikteliğim olmadı. Şiddet gördüm. Daha çocuktum. Nikahın ardından ailemi aramışlar 'Kız değil mi bu?' diye. Annem beni aradı ve 'eğer o olmazsa senin annen de yok, baban da yok. Adımızı lekeleme' dedi. "

İKİNCİ EVLİLİĞİNDE KAYINBABA TECAVÜZÜ

Bu süreçte genç kadın, tezgahtarlık yapmış ancak 'dul' olduğu için kendi kuzenlerinin, dayı çocuklarının, akrabalarının ve öz amcasının, dayısının kendisine farklı yaklaştığını dile getirdi. "Daha düğünüm olmamıştı, imam nikahımız olmuştu. Üvey de değil, öz oğlu. Bu sefer de bana, babası 7 yıl boyunca tacizde bulundu."

"Herkes her şeyi biliyordu ama yediremiyorlardı kendilerine. Özellikle kayınvalidem. Kayınvalidem de görümcelerim de çok iyi insanlardı ama inandıramadım. 'Oranı buranı açıp gösteriyorsun, yoldan çıkarmasan o sana bunu yapmaz' diyorlardı. Benim annem, benim çocuklarımı bile eve almazdı. Beni gördükleri zaman perdelerini çeker, kapılarını kapatırlardı. Çocuklarımı en son pandemide gördüm. Eski eşim şu anda bana çocuklarımı para karşılığında gösteriyor."

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"PAVYON, HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Eşiyle boşandıktan sonra annesi ve akrabaları tarafından kabul edilmeyen Melis, iş çıkışı eğlenmek için arkadaşlarıyla ilk kez dışarıya çıktığı sırada bulunduğu mekanın pavyon olduğunun farkında olmadan eğlenmeye devam etmiş. İş yerinde reddettiği bir erkek ise Melis'in videosunu çekip eski eşine göndermiş.

Annesi tarafından reddedilen Melis, evden çıktığını ve Kızılay'da 3 gece boyunca yattığını ifade etti. Melis, olayların ardından kendisine gelen ahlaksız teklife evet demek zorunda kaldığını belirtti.