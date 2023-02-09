Hayat üçgeni nedir? Depremde hayat üçgeni nasıl oluşturulur, nasıl yapılır?

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük depremini 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde 14 bin 351kişi yaşamını yitirmiş, 63 bin 794 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırılmıştır. Vatandaşlar ise Hayat üçgeni nedir? Depremde hayat üçgeni nasıl oluşturulur, nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor.

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Hayat üçgeni nedir? Depremde hayat üçgeni nasıl oluşturulur, nasıl yapılır?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık deprem sonrası Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan 10 il ağır hasar aldı. Deprem sonrası enkazda kurtarma çalışmaları sürerken vatandaşlar ise bölgeye yardım malzemeleri gönderiyor. Türkiye yaşadığı 7.7'lik deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. Peki bu doğrultuda depremde can kaybını en aza indirmek için vatandaşlar bireysel olarak neler yapabilir uzmanlar açıklarken, Hayat üçgeni nedir? Depremde hayat üçgeni nasıl oluşturulur, nasıl yapılır? sorularının cevabı haberimizde...

Hayat üçgeni nedir? Depremde hayat üçgeni nasıl oluşturulur, nasıl yapılır?

HAYAT ÜÇGENİ NEDİR?

Deprem sırasında yaşam üçgeni doğru bir şekilde uygulanırsa enkaz altından sağ çıkmayı sağlayacak en önemli önlemlerinden biridir. Hayat üçgeni deprem anında uygulanması gereken ilk yöntemdir. Deprem gibi ciddi bir olay esnasında hayat üçgeni olarak da adlandırılan bu yöntem doğru yapıldığında hayat kurtarıyor. Hayat üçgeni, canlıların nefes alabileceği küçük alanlardır. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.

Hayat üçgeni nedir? Depremde hayat üçgeni nasıl oluşturulur, nasıl yapılır?

DEPREMDE HAYAT ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR, NASIL YAPILIR?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem anında hayat üçgeni oluşturulmasına yönelik şu şekilde bir çağrıda bulunuyor:

"Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir."

Hayat üçgeni nedir? Depremde hayat üçgeni nasıl oluşturulur, nasıl yapılır?

Bu üçgenin diğer eşyalara göre daha sağlam ve mümkünse sabit eşyaların yanında oluşturulması önerilir. Örneğin, bir masanın altına girmek yerine deprem anında bir masa ile dolabın arasındaki boşluğa geçerek kapanmak daha doğru olacaktır.

Hayat üçgeni nedir? Depremde hayat üçgeni nasıl oluşturulur, nasıl yapılır?

Yaşanan depremlerden elde edilen veriler, mutfak ve banyoların en uygun yerler olduğunu göstermektedir. Çünkü enkaz altında kalındığı takdirde, bu bölümlerde hem yaşam üçgeni yaratabileceğiniz unsurlar vardır, hem de patlayan borulardan sızan suyu içerek vücudunuzu Crush Sendromundan (böbrek yetmezliği) koruyabilme olanağı mevcuttur. Enkaz altında kalan kişileri bekleyen en ciddi tehlike böbrek yetmezliği nedeniyle ortaya çıkan sendromlardır.

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