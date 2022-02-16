Hayatı ve hayalleri yarım kaldı! Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk nişanlısı tarafından öldürüldü
Giresun'da ailesinin zorlamasıyla nişanlanan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, nişanlısı H.C.G. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay, merkez ilçesine Eriklimanı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesinin zorlamasıyla nişanlanan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, nişanlısı H.C.G. (21) ile bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. H.G.C tartışma sırasında yanında getirdiği bıçakla 16 Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
ENGELLİ BABANNE KOMŞULARA HABER VERDİ
Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade etti. Komşular eve geldiklerinde genç kızı kanlar içinde buluncu durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
HAVALİMANI YAKINLARINDA YAKALANDI
Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alırken şüpheli H.C.G'nin izini süren polis ekipleri zanlıyı, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalayarak Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
İNTERNETTEN TANIŞMIŞLAR
Sıla Ş. ile Ankara'da ikamet eden H.C.G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen H.C.G'nin geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.
(AA)