Hayatı ve hayalleri yarım kaldı! Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk nişanlısı tarafından öldürüldü

Edinilen bilgilere göre olay, merkez ilçesine Eriklimanı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesinin zorlamasıyla nişanlanan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, nişanlısı H.C.G. (21) ile bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. H.G.C tartışma sırasında yanında getirdiği bıçakla 16 Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

ENGELLİ BABANNE KOMŞULARA HABER VERDİ

Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade etti. Komşular eve geldiklerinde genç kızı kanlar içinde buluncu durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

HAVALİMANI YAKINLARINDA YAKALANDI

Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alırken şüpheli H.C.G'nin izini süren polis ekipleri zanlıyı, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalayarak Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İNTERNETTEN TANIŞMIŞLAR

Sıla Ş. ile Ankara'da ikamet eden H.C.G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen H.C.G'nin geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

(AA)