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  3. Hayatı ve hayalleri yarım kaldı! Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk nişanlısı tarafından öldürüldü

Hayatı ve hayalleri yarım kaldı! Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk nişanlısı tarafından öldürüldü

Giresun'da ailesinin zorlamasıyla nişanlanan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, nişanlısı H.C.G. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından havalimanı yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatı ve hayalleri yarım kaldı! Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk nişanlısı tarafından öldürüldü

Edinilen bilgilere göre olay, merkez ilçesine Eriklimanı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesinin zorlamasıyla nişanlanan 16 yaşındaki  Sıla Şentürk, nişanlısı H.C.G. (21) ile bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. H.G.C tartışma sırasında yanında getirdiği bıçakla 16 Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. 

Giresun'da kadın cinayeti! 16 yaşındaki Sıla Şentürk nişanlısı tarafından öldürüldü

ENGELLİ BABANNE KOMŞULARA  HABER VERDİ

Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade etti. Komşular eve geldiklerinde genç kızı kanlar içinde buluncu durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen  112 Acil Servis ekibi, Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. 

Giresun'da kadın cinayeti! 16 yaşındaki Sıla Şentürk nişanlısı tarafından öldürüldü

HAVALİMANI YAKINLARINDA YAKALANDI

Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alırken şüpheli H.C.G'nin izini süren polis ekipleri zanlıyı, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalayarak Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Giresun'da kadın cinayeti! 16 yaşındaki Sıla Şentürk nişanlısı tarafından öldürüldü

İNTERNETTEN TANIŞMIŞLAR

Sıla Ş. ile Ankara'da ikamet eden H.C.G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen H.C.G'nin geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

(AA)

Giresun'da kadın cinayeti! 16 yaşındaki Sıla Şentürk nişanlısı tarafından öldürüldü Giresun'da kadın cinayeti! 16 yaşındaki Sıla Şentürk nişanlısı tarafından öldürüldü

Bölge Gündem Editör Ekibi
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