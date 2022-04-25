Hayatını kaybeden rapçi Beta Berk Bayındır'ın şarkı sözleri hayranlarını kahretti! Meğer her şeyi anlatmış! Planlanmış bir intihar mı?

“Beta” sahne ismiyle tanınan, 90'lı gençlerin ortaokul ve lise zamanlarında müzik listesine kaydettiği Berk Bayındır, bu sabah Kağıthane’de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Server Uraz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Canım kardeşim Beta Berk Bayındır’ı bu sabah kaybettik. İçimiz yanıyor, bu süreçte bizlere ve ailesine anlayış gösterip aramazsanız sevinirim. Onu son kez uğurlamak isteyenler için cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendireceğim." ifadelerini kullandı. Sevenlerini kahreden ölüm haberinin ardından Beta Berk Bayındır'ın şarkı sözleri incelendi.

İNTİHAR MI?

Beta Berk Bayındır'ın ölüm haberiyle sarsılan hayranları, soluğu sosyal medyada aldı. Şarkı sözlerini inceleyen kullanıcılardan "Acaba mesajı verdi, biz mi almadık?" yorumları geldi. Bahsi geçen şarkı sözlerinde ,

"Gözümü kapatınca bazen öldüm sanıyorum

Kendime zarar verdiğimden bulmuşumdur yarı yolu

Gözümü kapatınca bazen seni arıyorum ben

Uyku kaçıyor geceleri, günahlarımı sayıyorum

Bazen diyorum, "Al birkaç ilaç ve kurtul sen de burdan"

Korkuyorum, gidemiyorum, mutluluğumu nerde bulcam

Bazen diyorum, "Atla camdan durma kafana takma"

Korkuyorum penceremi açamadan yatağıma yatsam"

ifadeleri yer alıyor.