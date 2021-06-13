Hayatının baharında trafik canavarının kurbanı oldu! Hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki bisikletli genç kadın yaşamını8 yitirdi.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Hasan K. (49) idaresindeki 33 HT 500 plakalı hafif ticari araç, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Müzeyyen Koç'a (23) çarptı.

Araç, daha sonra karşı yönden gelen Ferhat A. yönetimindeki 07 E 8784 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, bisiklet sürücüsü Koç, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Hasan K. gözaltına alındı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı