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  3. Hayatının baharındaydı: 18 yaşındaki Murat Çelik, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti!

Hayatının baharındaydı: 18 yaşındaki Murat Çelik, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı 18 yaşındaki Murat Çelik'i bıçaklayarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatının baharındaydı: 18 yaşındaki Murat Çelik, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda, sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BÜYÜYEN TARTIŞMA CİNAYETE DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Çelik (18) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli şahıs, yanında taşıdığı bıçakla Çelik'i yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Çelik'i görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ ZANLIYI ARIYOR

Bıçakla ağır yaralanan Murat Çelik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri cinayet şüphelisini her yerde ararken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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