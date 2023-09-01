Hayatınızda Hiç Köpek Balığı Saldırısı Yaşadınız Mı? O Korkunç Saldırıyı Yaşadı.

Hayatınızda Hiç Köpek Balığı Saldırısı Yaşadınız Mı? O Korkunç Saldırıyı Yaşadı. Bu saldırının sonunda ise...

YAYINLAMA
Google News
Hayatınızda Hiç Köpek Balığı Saldırısı Yaşadınız Mı? O Korkunç Saldırıyı Yaşadı.

Her şey tam olarak 20 saniye içerisinde oldu ve bitti. Muhtemelen hayatının en kötü dönemlerinden bir tanesini yaşayacağını suya girerken o da bilmiyordu. Ancak onca şakalaşmanın ardından arkasından gelen şeyin sinsi bir köpek balığı olduğunu nereden bilebilirdi ki?

kopek-baligi-addison.jpg

20 Saniye Bir Ömre Bedel

Köpek balığı ile karşı karşıya su içerisinde kalırsanız eğer kurtulabilmeniz onun insafına kalmış durumda. Ancak o başardı. Hem de kendi çabaları ile. Henüz 17 yaşında olan Addison, köpek balığı ile karşı karşıya kaldı ve aklında kalan burnuna vur darbesi sayesinde onu bir an olsun afallatmayı başararak elinden kurtuldu. Ancak kurtulamayan şey ne yazık ki bir bacağı oldu. Çünkü köpek balığı onu tam da bacağından ısırmıştı.

kopek-baligi-ve-addison.jpg

Addison Bethea, ağabeyi ile suda şakalaşırken bir şeylerin bacağını çektiğini hissetti. Dönüp baktığında ise onun bir köpek balığı olduğunu ve saldırı ile karşı karşıya kaldığını anlaması biraz uzun sürdü. Florida’da gerçekleşen bu olayda bir anda tüm su kan içerisinde kaldı. Suyun altında köpek balığına karşı verdiği mücadele de çevredekilerin de verdiği destek sayesinde kurtulmayı başardı.

Hızlıca hastaneye kaldırılan genç kız, bir bacağının entübe edilmesinin akabinde biraz zorluk yaşasa dahi hayata yeniden sarılmanın yolunu bulmuş. Şimdi ise elindekinin kıymetini daha iyi bildiğini ve eskisinden daha iyi hissettiğini söylüyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ağlar hazır,1 Eylülde vira bismillah diyecek fakat balıkçılar endişeli!
Ağlar hazır,1 Eylülde vira bismillah diyecek fakat balıkçılar endişeli!
Balık Burcunda Olanlar Bu Haftaya Dikkat! Mavi Dolunay Haftasında Mutlaka..
Balık Burcunda Olanlar Bu Haftaya Dikkat! Mavi Dolunay Haftasında Mutlaka..
Daha önce bu isimleri hiç duymadınız! İşte Türkiye'de anne ve babaların seçtiği en sıradışı bebek isimleri!
Daha önce bu isimleri hiç duymadınız! İşte Türkiye'de anne ve babaların seçtiği en sıradışı bebek isimleri!
Doktorları açıkladı! Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
Doktorları açıkladı! Ali Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
Son Haberler
Bitlisli iş ADAMI Ahmet Eren'den büyük yatırım! 200 milyon dolarlık iplik fabrikası faaliyete geçti
Bitlisli iş ADAMI Ahmet Eren'den büyük yatırım! 200 milyon dolarlık iplik fabrikası faaliyete geçti
AFAD, en az lise mezunu personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detayları
AFAD, en az lise mezunu personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detayları
Yolda yürürken fenalaşarak yere yığıldı, görenler şaşkınlıkla ne yapacağını bilemedi
Yolda yürürken fenalaşarak yere yığıldı, görenler şaşkınlıkla ne yapacağını bilemedi
Kiracı ev kavgalarına son! Yeni süreç bu gün başlıyor
Kiracı ev kavgalarına son! Yeni süreç bu gün başlıyor
Eski Bakan Kutbettin Arzu havuzda geçirdiği kalp krizi sonucu boğularak hayatını kaybetti
Eski Bakan Kutbettin Arzu havuzda geçirdiği kalp krizi sonucu boğularak hayatını kaybetti
Kışlık Konservelerde Korkunç Risk! Bunu Yapıyorsanız Ölüm Riski ile Karşı Karşıya Kalabilirsiniz
Kışlık Konservelerde Korkunç Risk! Bunu Yapıyorsanız Ölüm Riski ile Karşı Karşıya Kalabilirsiniz
Çok Okunanlar
Aliağa’yı salladı! Ajda Pekkan, sesi ve sahne performansıyla hayran bıraktı
Aliağa’yı salladı! Ajda Pekkan, sesi ve sahne performansıyla hayran bıraktı
BİM'den çılgın indirim! 30 Ağustos, 5 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli fiyat listesini yayınladı
BİM'den çılgın indirim! 30 Ağustos, 5 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak indirimli fiyat listesini yayınladı
Alman devi Yeni Volkswagen Passat görücüye çıktı, İşte yeni model ve özellikleri
Alman devi Yeni Volkswagen Passat görücüye çıktı, İşte yeni model ve özellikleri
Daha önce bu isimleri hiç duymadınız! İşte Türkiye'de anne ve babaların seçtiği en sıradışı bebek isimleri!
Daha önce bu isimleri hiç duymadınız! İşte Türkiye'de anne ve babaların seçtiği en sıradışı bebek isimleri!
Terazi Burcu İçin Kritik Günler! Siz de Terazi Burcuysanız Bu Günlere Kesinlikle Dikkat Etmelisiniz! Tutku, Cinsel İlişki, Estetik..
Terazi Burcu İçin Kritik Günler! Siz de Terazi Burcuysanız Bu Günlere Kesinlikle Dikkat Etmelisiniz! Tutku, Cinsel İlişki, Estetik..
Bir süredir tedavi görüyordu! Diriliş Ertuğrul ve EDHO'nun usta oyuncusu Ünal Silver hayatını kaybetti
Bir süredir tedavi görüyordu! Diriliş Ertuğrul ve EDHO'nun usta oyuncusu Ünal Silver hayatını kaybetti
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!