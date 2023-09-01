Hayatınızda Hiç Köpek Balığı Saldırısı Yaşadınız Mı? O Korkunç Saldırıyı Yaşadı.

Her şey tam olarak 20 saniye içerisinde oldu ve bitti. Muhtemelen hayatının en kötü dönemlerinden bir tanesini yaşayacağını suya girerken o da bilmiyordu. Ancak onca şakalaşmanın ardından arkasından gelen şeyin sinsi bir köpek balığı olduğunu nereden bilebilirdi ki?

20 Saniye Bir Ömre Bedel

Köpek balığı ile karşı karşıya su içerisinde kalırsanız eğer kurtulabilmeniz onun insafına kalmış durumda. Ancak o başardı. Hem de kendi çabaları ile. Henüz 17 yaşında olan Addison, köpek balığı ile karşı karşıya kaldı ve aklında kalan burnuna vur darbesi sayesinde onu bir an olsun afallatmayı başararak elinden kurtuldu. Ancak kurtulamayan şey ne yazık ki bir bacağı oldu. Çünkü köpek balığı onu tam da bacağından ısırmıştı.

Addison Bethea, ağabeyi ile suda şakalaşırken bir şeylerin bacağını çektiğini hissetti. Dönüp baktığında ise onun bir köpek balığı olduğunu ve saldırı ile karşı karşıya kaldığını anlaması biraz uzun sürdü. Florida’da gerçekleşen bu olayda bir anda tüm su kan içerisinde kaldı. Suyun altında köpek balığına karşı verdiği mücadele de çevredekilerin de verdiği destek sayesinde kurtulmayı başardı.

Hızlıca hastaneye kaldırılan genç kız, bir bacağının entübe edilmesinin akabinde biraz zorluk yaşasa dahi hayata yeniden sarılmanın yolunu bulmuş. Şimdi ise elindekinin kıymetini daha iyi bildiğini ve eskisinden daha iyi hissettiğini söylüyor.