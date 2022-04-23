Hayda ne demek, TDK'ya göre Hayda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hayda ne demek? Hayda TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hayda kelimesi. Peki hayda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hayda nedir, hayda kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAYDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hayda kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hayda kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayvanları harekete geçirmek için kullanılan söz

- Şaşkınlık belirten bir söz

