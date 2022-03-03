Haydari ne demek, TDK'ya göre Haydari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Haydari ne demek? Haydari TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi haydari kelimesi. Peki haydari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre haydari nedir, haydari kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAYDARİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Haydari kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Haydari kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre haydari kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dervişlerin giydiği kolsuz, kısa, aba, hırka

- Süzme yoğurt, sarımsak, nane, dereotu ve tereyağı karışımıyla hazırlanan bir meze türü



HAYDARİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- haydari yaka

