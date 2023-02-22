Hayden Muller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayden Muller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayden Muller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayden Muller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayden Muller 7 Şubat 2002 tarihinde Croydon şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Hayden Kai Muller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayden Muller Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hayden Muller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hayden Muller'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Hayden Muller Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HaydenMuller35

Hayden Muller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayden Muller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hayden Muller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayden Muller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Millwall

1 Temmuz 2021 yılında St. Johnstone

15 Ocak 2022 yılında Millwall

13 Ocak 2023 yılında Dundalk FC

Hayden Muller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayden Muller şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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