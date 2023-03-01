Hayden White kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayden White Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayden White adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayden White Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayden White 15 Nisan 1995 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Hayden Anthony Roy White şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayden White Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hayden White, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 3 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Hayden White'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hayden White Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayden White isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hayden White Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayden White futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bolton

18 Eylül 2014 yılında Carlisle United

5 Kasım 2014 yılında Bolton

7 Kasım 2014 yılında Bury

7 Ocak 2015 yılında Bolton

19 Ocak 2015 yılında Notts County

2 Mart 2015 yılında Bolton

19 Ekim 2015 yılında Blackpool

31 Mayıs 2016 yılında Bolton

1 Temmuz 2016 yılında Peterborough

12 Ocak 2017 yılında Mansfield Town

31 Mayıs 2017 yılında Peterborough

1 Temmuz 2017 yılında Mansfield Town

3 Eylül 2020 yılında FC Walsall

Hayden White Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayden White şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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