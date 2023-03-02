Haydn Hollis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haydn Hollis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haydn Hollis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haydn Hollis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haydn Hollis 14 Ekim 1992 tarihinde Selston şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Haydn Joseph Hollis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haydn Hollis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Haydn Hollis'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haydn Hollis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haydn Hollis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haydn Hollis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haydn Hollis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Notts County

19 Eylül 2011 yılında Barrow

19 Ekim 2011 yılında Notts County

22 Mart 2012 yılında Darlington

31 Mayıs 2012 yılında Notts County

9 Ocak 2018 yılında Forest Green

23 Ağustos 2018 yılında FC Chesterfield

31 Mayıs 2019 yılında Forest Green

1 Temmuz 2019 yılında FC Chesterfield

1 Temmuz 2022 yılında Ebbsfleet

Haydn Hollis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haydn Hollis şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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