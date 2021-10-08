Hayfa ne demek, TDK'ya göre Hayfa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mücavir ne demek, TDK'ya göre Mücavir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Nalın ne demek, TDK'ya göre Nalın kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Ekim 2021 PerşembeBelçika 2 -3 Fransa UEFA Uluslar Ligi maç sonucuBayern Münih 72 - 80 Barcelona | MAÇ SONUCUPanathinaikos 91 - 87 Fenerbahçe Beko maç sonucuKromoplast ne demek, TDK'ya göre Kromoplast kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cemaat şok oldu! Akşam namazına gelmeyen imam kaldığı lojmanda ölü olarak bulunduİlgar isminin anlamı nedir, İlgar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Hayfa ne demek, TDK'ya göre Hayfa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hayfa ne demek, TDK'ya göre Hayfa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hayfa kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hayfa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hayfa nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hayfa kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hayfa ne demek, TDK'ya göre Hayfa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hayfa ne demek? Hayfa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hayfa kelimesi. Peki hayfa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hayfa nedir, hayfa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hayfa kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hayfa kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

HAYFA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hayfa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hayfa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hayfa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Eyvah, yazık, heyhat` anlamlarında kullanılan bir söz

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT