Hayfa ne demek, TDK'ya göre Hayfa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hayfa ne demek? Hayfa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hayfa kelimesi. Peki hayfa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hayfa nedir, hayfa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hayfa kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hayfa kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HAYFA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hayfa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hayfa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hayfa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Eyvah, yazık, heyhat` anlamlarında kullanılan bir söz

