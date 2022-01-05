Hayır Hasenat ne demek, TDK'ya göre Hayır Hasenat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hayır hasenat ne demek? Hayır hasenat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hayır hasenat kelimesi. Peki hayır hasenat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hayır hasenat nedir, hayır hasenat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAYIR HASENAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hayır hasenat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hayır hasenat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hayır hasenat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yararlı güzel şeyler



HAYIR HASENAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kazanalım parayı; hayır hasenat yaparız, İstanbul'un susuz semtlerine çeşme yaptırırız.

