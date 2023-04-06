Hayırseverlerden Zimem Defteri uygulaması, depremzedelerin bakkal borçlarını bir bir ödediler

Uşak'ta yaşatılmaya devam eden Zimem Defteri geleneği sayesinde, depremzedelere bakkal borçlarının hayırseverler tarafından ödendiği belirtildi.

"BİR ELİN VERDİĞİNİ ÖTEKİ ELİN GÖRMEMESİ"

Uşak'ta Zimem Defteri geleneği devam ediyor. Uşak Organize Sanayi Cami İmam-Hatibi Veli Dinçer koordinesinde ve hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen Zimem Defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçları ödendi.

Uşak Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada; "Bir elin verdiğini öteki elin görmemesi, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderilirken gönüllerinin incinmemesi gibi hasletleri içinde barındıran bu hayır organizasyonunda 4 bakkalda 120 bin lira borç ödenerek kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verilmiştir. Projeye destek veren tüm hayırseverlerimize ve hocamıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.