Hayırseverlerden Zimem Defteri uygulaması, depremzedelerin bakkal borçlarını bir bir ödediler

Uşak'ta Zimem Defteri geleneği devam ediyor. Uşak Organize Sanayi Cami İmam-Hatibi Veli Dinçer koordinesinde ve hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen Zimem Defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçları ödendi.

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Hayırseverlerden Zimem Defteri uygulaması, depremzedelerin bakkal borçlarını bir bir ödediler

Uşak'ta yaşatılmaya devam eden Zimem Defteri geleneği sayesinde, depremzedelere bakkal borçlarının hayırseverler tarafından ödendiği belirtildi.

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"BİR ELİN VERDİĞİNİ ÖTEKİ ELİN GÖRMEMESİ"

Uşak'ta Zimem Defteri geleneği devam ediyor. Uşak Organize Sanayi Cami İmam-Hatibi Veli Dinçer koordinesinde ve hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilen Zimem Defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkal borçları ödendi.

Uşak Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada; "Bir elin verdiğini öteki elin görmemesi, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderilirken gönüllerinin incinmemesi gibi hasletleri içinde barındıran bu hayır organizasyonunda 4 bakkalda 120 bin lira borç ödenerek kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verilmiştir. Projeye destek veren tüm hayırseverlerimize ve hocamıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA

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