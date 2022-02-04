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Hayız ne demek, TDK'ya göre Hayız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hayız kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hayız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hayız nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hayız kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hayız ne demek, TDK'ya göre Hayız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hayız ne demek? Hayız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hayız kelimesi. Peki hayız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hayız nedir, hayız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HAYIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hayız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hayız kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hayız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadınlarda aybaşı

HAYIZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- hayızdan nifastan kesilmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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