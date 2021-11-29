Hayko Cepkin fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı! "Ege bölge muhabiriniz bildiriyor"

Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ'da geçtiğimiz günden bu yana devam eden fırtına, bugün etkisini iyice artırdı. İstanbul'da araçların üzerine çatılar uçtu, İzmir'de deniz taştı, Bursa da ise binlerce ağaç devrildi.

Kuşadası'nda yaşayan ünlü şarkıcı Hayko Cepkin ise gece saatlerinde zor anlar yaşadı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sabaha karşı 4 gibi etkili olan rüzgardan dolayı bahçe mobilyaları devrilen Hayko Cepkin, eşyaları tek tek eve taşıdı. Rüzgardan dolayı bahçesine gelen serçeye yardım etmeye çalışan Cepkin, o anların güvenlik kamera görüntülerini de Twitter hesabından paylaştı.

Cepkin, paylaşımına da "Ege bölge muhabiriniz Hayko Cepkin fırtınayı bildiriyor" notunu ekledi.