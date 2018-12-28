TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 3 ayrı iş yerinde yapılan aramada, 100 şişe gümrük kaçağı içki yakalandı.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yeni yıla girerken denetimlerini arttırdı.

Ekiplerce, İlyas, Kahya ve Hisar mahallelerinde bulunan iş yerlerine yapılan aramada, 100 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Öte yandan, Sarbani Ahmet Caddesi'nde kurulan semt pazarındaki bir tezgahta yapılan aramada da kaçak içki, gıda ve kozmetik malzemesi ele geçirildi.

İçkilere imha edilmek üzere el konuldu, iş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.