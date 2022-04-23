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Hayrat ne demek, TDK'ya göre Hayrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hayrat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hayrat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hayrat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hayrat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hayrat ne demek, TDK'ya göre Hayrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hayrat ne demek? Hayrat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hayrat kelimesi. Peki Hayrat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hayrat nedir, Hayrat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HAYRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hayrat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hayrat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Hayrat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sevap kazanmak için yapılan iyilik
- Halkın yararlanması için yapılan okul, çeşme, hastane vb. yapı
- Trabzon iline bağlı ilçelerden biri

HAYRAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Küçük bir hayrat çeşmesinin başındaydı.
- Cami ve mescitlerden başka mektebinden hastanesine kadar her türlü hayratla bu şehri süslemeye çalışıyordu.

HAYRAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- hademeihayrat

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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