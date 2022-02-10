Hayrete düşüren görüntü! Bakınca inanamayacaksınız ! Sahte şifacı, erkek çocuk isteyen kadının başına 2,54 cm çivi çaktı  

Pakistan'ın Peşaver kentinde üç kız çocuk annesi kadın, dördüncü kez hamile kaldı. Kadının eşi, erkek çocuğunun olmaması durumuna kendisini boşayacağının söyleyince panik yapan kadın doktora gitti. Doktorların kız çocuğu olacağını söylediği kadın, çözümü şifacıya gitmekte buldu.

ŞİFACIDAN AKIL ALMAZ ÇÖZÜM

Şifacı, erkek çocuğunun olacağını garanti ettiği kadının başına iki inçlik (2,54 cm) çivi çaktı. Olayın ardından çiviyi, pense yardımıyla kafasından çıkarmaya deneyen kadın, çiviyi çıkaramayınca Lady Reading Hastanesinin acil servisine başvurdu.

ÇİVİYİ KENDİSİNİN ÇAKTIĞINI SÖYLEDİ

Başına 2,54 cm çivi batırılmış olan kadın hasta personelinin olayı sorması üzerine bir şifacının tavsiyesi üzerine çiviyi başına kendisinin çaktığını söyledi. Daha sonra ise gerçeği itiraf eden kadın, şifacının bunu yaptığını söyledi.

KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Çekilen röntgende çivinin beyne temas etmediği belirlenirken kadın ameliyat edildi ve çivi çıkarıldı. Yaşanan duruma ilişkin konuşan doktor Haider Khan, çivinin çakılması için çekiç veya ağır bir nesnenin kullanıldığını söyledi. Kadının hastaneye geldiğinde bilincinin açık olduğunu belirten doktor Khan, kafa travması geçirdiğini ve çok acı çektiğini söyledi.

POLİS YASAL İŞLEM BAŞLATACAK

Peşaver polisi , mağdur destek görevlilerinin olaydan haberdar olduğunu ve mağdurdan ayrıntıları öğrenerek yaşanan olayla ilgili yasal işlem uygulanacağını söyledi.

Şehir polis şefi Abbas Ahsan, "Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini topladık ve kadına en kısa zamanda ulaşmayı umuyoruz. Yakında büyücüye elimizi uzatacağız." dedi.

Öte yandan Güney Asya'da bir erkek çocuk, kızlara göre daha fazla finansal güvenlik sağladığı için tercih edilir.