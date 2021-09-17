Hayvan otlatıyordu! Yıldırım isabet eden emekli öğretmen yaşamını yitirdi
Yıldırım düşmesi sonucu Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Talihsiz olay, bugün Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Karakale köyünde meydana geldi.
Ardahan il merkezine 46 km, Hanak ilçe merkezine 20 km uzaklıktaki köyde, hayvan otlatan emekli öğretmen Tahsin Aydemir'e yıldırım isabet etti.
70 yaşındaki adam, yakınlarının yardımıyla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahsin Aydemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.