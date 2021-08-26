Hayvan sevgisi canından ediyordu! Fotoğraf çekimi için girdiği kafeste leoparlar tarafından parçalandı!

Almanya'da fotomodellik işiyle uğraşan Jessica Leidolph isimli bir kadın, fotoğraf çekimi için girdiği kafeste iki leoparın saldırısına maruz kaldı. Güçlükle leoparın olduğu bölgeden çıkartılan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Almanya'nın doğusunda yer alan bir hayvan bakım merkezinde yaşanan olayda hayvansever fotomodel Jessica Leidolph, fotoğraf çekimi yapmak için gittiği bakım merkezinde eğlence sektöründe kullanılan vahşi hayvanların kaldığı bir kafese girdi.

KAFASINDAN AĞIR YARALANDI

Çekimin yapıldığı sırada Troy ve Paris isimli iki leopar birden 36 yaşındaki modele saldırdı. Bir anda neye uğradığına şaşıran kadın, kafa bölhgesine aldığı ağır yaraların ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu olayda, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ İÇİN HERHANGİ BİR BİLGİ BULUNAMADI

Bild tarafından paylaşılan haberde, kafeste fotoğraf çekiminin ne için ve kim tarafından yapıldığının henüz belli olmadığı kaydedildi. Öte yandan, leoparların kafesten kaçarak şehre doğru gittikleri alarmının da yanlış olduğu ifade edildi.