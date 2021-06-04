Hayvan Yetiştiricisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3142.62

Meslek Adı : Hayvan Yetiştiricisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Hayvanların yetiştirilmesi ve sağlığının korunması, bakım ve beslenmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bu hayvanlardan çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması, hayvansal üründe verim ve kalite artışının sağlanması ile sağlıklı hayvansal ürünler elde edilmesi işlemlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hayvan Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hayvanların bakımı, beslenmesi ve üretilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak,

b) Hayvanlar için sağlığa elverişli ahır, ağıl ve kümeslerin yapımı ile bunların temizliği için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Hayvanların ihtiyaç duyduğu besin maddelerini hazırlayarak doğru zamanda yemleme yapmak,

d) Kesime hazır hale gelen hayvanların pazarlanması ile ilgili işleri düzenlemek,

e) Verim artışı için ırk ıslahına yönelik çalışmalar yapmak,

f) Hayvanların doğumuna yardımcı olmak,

g) Hayvanların tedavisi sırasında veteriner hekime yardımcı olmak,

h) Hayvanlara işaretleme yaparak mesleki kayıtları tutmak,

i) Birey ve toplum sağlığı için hayvansal ürünleri sağlık, verim ve kalite amaçlarını gözeterek elde eder ve muhafaza etmek,

j) Besi hayvanlarının kesime kadar bütün işlerini yapmak,

k) Hayvansal atıkları sağlık ve ekonomik amaçlara uygun şekilde değerlendirmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Hayvan Yetiştiricisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) mesleği için “7523.29” kod olarak kullanılır iken Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka) mesleği için “4222.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Hayvan Yetiştiricisi Meslek Kodu “3142.62” olarak belirlenmiştir.

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