Hayvancılık İşletme Yöneticisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 1311.01

Meslek Adı : Hayvancılık İşletme Yöneticisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu : Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık İle İlgili Üretim Müdürleri

Meslek Birim Grubu : Tarım Ve Ormancılık İle İlgili Üretim Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Süt Üretici Birlikleri, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Çiftlikleri, Hayvancılık işletmeleri ve üretim çiftliklerinde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında, eldeki verileri gerekli olan koşullara uyarlayarak işletmenin karını en yüksek düzeye çıkarmaya çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hayvancılık İşletme Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve pet hayvanlarının; bakım-beslenme ve yetiştiriciliğinin yapılması sürecini yönetmek,

b) Bilimsel metotlarla gerçekleştiren, hayvan sağlığını korunmasını sağlamak,

c)Barınak planlama konularında uzmanlaşarak gerekli işlemleri yapmak,

d) Birim alandan ve birim hayvandan daha fazla verim alabilen, hayvansal kaynaklı ürünleri sınıflandırmak,

e) Kaliteli üretimi arttıran faaliyetlerde bulunmak,

f)Süt Üretici Birlikleri, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Çiftlikleri, Hayvancılık işletmeleri ve üretim çiftliklerinde işletme yöneticisinin yapması gereken görevleri yerine getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Güncel Meslek : EVET

Hayvancılık İşletme Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tüylendirme Makinesi İşçisi (Otomatik Tezgah) mesleği için “8152.40” kod olarak kullanılır iken Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni mesleği için “3115.17” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Hayvancılık İşletme Yöneticisi Meslek Kodu “1311.01” olarak belirlenmiştir.

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