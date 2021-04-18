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Hayvanlar için sevindirici haber! Kars'ta 20 milyonluk Hayvan Hastanesi yapılacak

Kars'ta 20 milyon TL'ye mal olacak Hayvan Hastanesi yapılacak. Hastane hakkında açıklamalarda bulunan Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, inşaatın yakın zamanda başlayacağını duyurdu.

Hayvanlar için sevindirici haber! Kars'ta 20 milyonluk Hayvan Hastanesi yapılacak

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ)'ye 20 milyon TL'ye mal olacak Hayvan Hastanesi yapılacak, İhale işlemleri tamamlanan Hayvan Hastanesi'nin önümüzdeki günlerde temelinin atılması bekleniyor. Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kafkas Üniversitesi'nin insan ve hayvan sağlığı odaklı merkez olma yönünde emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, "Kafkas Üniversitesi, önümüzdeki dönemde şehrimizin ve bölgenin daha çok insan ve hayvan sağlığı odaklı bir merkezi olma yönünde çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda özellikle Veteriner Fakültemize bağlı 20 milyon yatırım maliyeti olan yeni bir Hayvan Hastanesinin ihale işlemleri bitmiştir" dedi. Hayvan Hastanesi'nin temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını ifade eden Kapu, "Hayvan Hastanemizin temel atma töreni en kısa sürede inşallah gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda Araştırma Hastanemizin ek binasının da ihale süreçleri devam etmektedir" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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