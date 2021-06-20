Hayvanlarını otlatan çoban korkunç manzara ile karşılaştı: Parçalanmış erkek cesedi buldu

Alınan bilgilere göre Uzunderece ilçesinde Murat Efendi Mahallesi'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki dağlık arazide hayvanlarını otlatan bir çoban, parçalanmış ceset görünce durumu güvenlik güçlerine haber verdi.

CESET PARÇALARINI TOPLADILAR

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgedeki ceset parçalarını topladı.

KAYBOLAN AHMET KORKMAZ'A AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Otopsi işlemleri için Uzundere Devlet Hastanesi morguna konulan cesedin, Murat Efendi Mahallesi'nde yaşayan ve 27 gün önce kaybolan zihinsel engelli Ahmet Korkmaz'a ait olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA