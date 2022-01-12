Haza ne demek, TDK'ya göre Haza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Haza ne demek? Haza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi haza kelimesi. Peki haza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre haza nedir, haza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Haza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Haza kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre haza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tam anlamıyla



HAZA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yahu haza adamdı be.

