Hazal Erişkin’e köpek saldırdı! Yüzü parçalanan oyuncunun yüzüne 30 dikiş atıldı

Akşam'ın haberine göre; Genç oyuncu Hazal Erişkin, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Bir arkadaşının evine giden oyuncu, burada 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği sevdi. Köpekle oynarken bir anda saldırıya uğrayan oyuncu, köpeğinin yüzünü ısırmasıyla şoke oldu. Kanlar içinde kalan oyuncu, yakınlarının ilk müdahalesinden sonra acil olarak hastaneye kaldırılırken, yüzüne 30 dikiş atıldı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAZAL ERİŞKİN KİMDİR?

Hazal Eriskin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, sevilen komedi dizisi Afili Aşk'ın kadrosunda Hazal karakterine can verdi. Son olarak Yasak Elma dizisinde izlediğimiz genç oyuncu Hazal Erişkin, 2014 yılında O Ses Türkiye programında seslendirdiği 'Düşünme Hiç' isimli şarkıyla Ebru Gündeş ve Hadise'nin dikkatini çekmiş, en sonunda tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullanmıştı.Yine TV8’de Bu Tarz Benim adlı moda yarışmasına da yarışmacı olarak katılmıştı. Aslı İslamoğlu oyunculuk ajansı ile çalışan başarılı oyuncu, Cüneyt Sayıl ve İlker Bilgi’den kamera önü oyunculuk; Ayşe Direkoğlu’ndan audition ve Yurdum Erdem’den ise monolog text eğitimleri aldı. Hazal Erişkin şuan Yasak Elma dizisinde rol alıyor.